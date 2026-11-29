К 10:00 температура воздуха в Петербурге составила +0,3 градуса. Днем столбики термометров покажут от 0 до +2 градусов, в Ленинградской области — от 3 до +2 градусов. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4–9 м/с.