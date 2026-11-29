Снег и гололедицу прогнозируют в Петербурге 29 ноября
В Санкт-Петербурге в воскресенье, 29 ноября, ожидаются снег и мокрый снег, местами с дождем. На дорогах возможна гололедица. Город оказался под влиянием атмосферного фронта, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
К 10:00 температура воздуха в Петербурге составила +0,3 градуса. Днем столбики термометров покажут от 0 до +2 градусов, в Ленинградской области — от 3 до +2 градусов. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4–9 м/с.
Атмосферное давление продолжит немного снижаться и составит 777 мм ртутного столба. Это на 16–18 единиц выше нормы.
В понедельник, 30 ноября, существенных осадков не ожидается. Ночью местами похолодает до 5 градусов, в течение суток температура составит 1…3 градуса. На дорогах сохранится гололедица. Ветер будет умеренным, юго-западного и западного направлений. Атмосферное давление продолжит понижаться.
Прогноз опубликован в Telegram-канале Михаила Леуса. Данные о погоде на понедельник приведены на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии.