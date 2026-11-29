В целом в 16 городах-миллионниках число бань за год сократилось на 1,6%. Наиболее заметное снижение зафиксировано в Краснодаре (на 19,3%), Самаре и Челябинске (на 3,7%). При этом количество бань выросло в Ростове-на-Дону (на 9,1%), Волгограде (на 4,2%) и Санкт-Петербурге (на 3,6%).