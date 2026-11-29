В Казани за год число бань сократилось на 3,1%
В городах-миллионниках количество бань уменьшилось на 1,6%
В ноябре этого года в Казани насчитывалось 156 бань. За год их количество сократилось на 3,1%, сообщила пресс-служба 2ГИС.
При этом интерес россиян к баням вырос. За последние 12 месяцев пользователи 2ГИС открывали карточки бань в полтора раза чаще, чем годом ранее. Пик интереса пришелся на осень этого года: количество таких поисковых действий увеличилось в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В целом в 16 городах-миллионниках число бань за год сократилось на 1,6%. Наиболее заметное снижение зафиксировано в Краснодаре (на 19,3%), Самаре и Челябинске (на 3,7%). При этом количество бань выросло в Ростове-на-Дону (на 9,1%), Волгограде (на 4,2%) и Санкт-Петербурге (на 3,6%).