За год спрос на перелеты из Петербурга в Казань вырос на 10%
Казань вошла в число популярных направлений для командировок
Сотрудники компаний из Санкт-Петербурга стали чаще летать в командировки в Казань. За год спрос на перелеты по этому направлению вырос на 10%, сообщила пресс-служба «OneTwoTrip для бизнеса».
В этом году на город пришлось 4,2% всех деловых поездок из Северной столицы, а средняя стоимость билета в одну сторону увеличилась с 8,7 тыс. до 11,3 тыс. руб.
В целом доля внутренних направлений в структуре деловых поездок из Санкт-Петербурга составила 86% против 87% годом ранее. Средняя стоимость авиабилета по России выросла на 7%, до 12,4 тыс. руб.