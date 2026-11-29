Ленинградская область привлекла новых партнеров к подготовке столетия региона
Ленинградская область привлекает новых партнеров к подготовке празднования 100-летия региона. Губернатор Александр Дрозденко подписал очередной пакет соглашений с компаниями, которые примут участие в социальных и общественных проектах к юбилею. Среди инициатив — создание цифрового путеводителя, выпуск сувенирных конструкторов, установка арт-объектов и запись аудиоисторий.
Как рассказала председатель комитета общественных коммуникаций региона Екатерина Путронен, «Горбилет» подключится к разработке единого цифрового путеводителя по Ленинградской области. В нем предусмотрят интерактивную карту и готовые туристические маршруты. Бренд «5КУЛЬТ» подготовит специальную серию современных 3D-конструкторов, посвященных достопримечательностям региона. Завод «Баррикада» создаст арт-объекты из железобетона.
По словам госпожи Путронен, бизнес все активнее участвует в социальных проектах, приуроченных к столетию Ленинградской области. В качестве одного из первых примеров такого сотрудничества она привела инициативу «Искусство в промышленных масштабах».
Благотворительный фонд «Сила искусства» получил грант губернатора на реализацию проекта, а «Коммерсантъ» расширил его за счет серии интервью с представителями промышленных предприятий. Как отметила глава комитета, компании заинтересованы не только в участии в отдельных мероприятиях, но и в поддержке инициатив, которые сохранят значение для жителей региона после юбилея.