Благотворительный фонд «Сила искусства» получил грант губернатора на реализацию проекта, а «Коммерсантъ» расширил его за счет серии интервью с представителями промышленных предприятий. Как отметила глава комитета, компании заинтересованы не только в участии в отдельных мероприятиях, но и в поддержке инициатив, которые сохранят значение для жителей региона после юбилея.