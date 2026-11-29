Работающие АЗС находятся: Роснефть — пр. Дзержинского (ДТ; по топливным картам — АИ-92, АИ-95); тер. Цемдолина, ул. Ленина (на АЗС рядом с развязкой — ДТ; по топливным картам — АИ-92, АИ-95; на АЗС на выезде из города — АИ-92, АИ-95, ДТ); с. Кирилловка (АИ-92, АИ-95, ДТ); п. Верхнебаканский (АИ-92, АИ-95, ДТ); Лукойл — на всех АЗС — ДТ (на АЗС по ул. Куникова — АИ-92); Газпром — ст. Натухаевская (АИ-92, АИ-95, ДТ); Газпромнефть — с. Гайдук (на 2 АЗС — АИ-92, АИ-95, ДТ); Сухумское шоссе (АИ-92, АИ-95, ДТ); Rusoil — тер. Цемдолина (АИ-92, АИ-95, ДТ); Татнефть — п. Верхнебаканский (АИ-92, АИ-95, ДТ); Уфимнефть — ул. Малоземельная (АИ-95, ДТ); тер. Цемдолина, ул. Ленина (АИ-92, АИ-95, ДТ); Сухумское шоссе (АИ-92, АИ-95, ДТ); на 2 АЗС в с. Владимировка (АИ-92, АИ-95, ДТ); с. Кирилловка (АИ-92, АИ-95, ДТ); пр. Дзержинского (АИ-95, ДТ); ул. Суворовская (АИ-95, ДТ); PNB — с. Кирилловка (АИ-92, АИ-95, ДТ); АЗС Кристина — ул. Шиллеровская (АИ-92, АИ-95); АЗС ООО «БОРА» — Сухумское шоссе (АИ-92, АИ-95, ДТ; АЗС работает с 08:00 до 20:00); АЗС «ПЕТРОЛ», ООО «ВАМ» — Сухумское шоссе (АИ-92, ДТ).