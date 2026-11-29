В Ивангороде Ленинградской области продлили меры поддержки людей, ожидающих пересечения границы с Эстонией. До 1 декабря рядом с пограничным переходом продолжат дежурить экстренные службы, а автобус будет работать как пункт обогрева с вечера до утра. Кроме того, расположенное поблизости кафе перейдет на круглосуточный режим. Об этом 28 ноября сообщили в пресс-службе правительства Ленинградской области.