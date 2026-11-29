У погранперехода в Ивангороде организовали круглосуточное кафе с детским уголком
В Ивангороде Ленинградской области продлили меры поддержки людей, ожидающих пересечения границы с Эстонией. До 1 декабря рядом с пограничным переходом продолжат дежурить экстренные службы, а автобус будет работать как пункт обогрева с вечера до утра. Кроме того, расположенное поблизости кафе перейдет на круглосуточный режим. Об этом 28 ноября сообщили в пресс-службе правительства Ленинградской области.
Губернатор Александр Дрозденко поручил продолжить контроль за ситуацией с очередями у погранперехода. Как уточнил председатель комитета информационной политики региона Никита Донцов, принятые меры продлены до 1 декабря.
В течение дня у пункта пропуска дежурят бригада скорой помощи, спасатели и сотрудники местной администрации. Ночью дополнительно выставляют автобус, в котором можно согреться. Он находится у погранперехода ежедневно с 18:00 до 08:00.
Также удалось договориться с расположенным рядом кафе о круглосуточной работе. Посетители смогут дождаться своей очереди в тепле и перекусить. В заведении оборудован детский уголок.
По состоянию на 21:00 28 ноября людей на улице у погранперехода не было. Ожидающие пересечения границы разместились в кафе, автобусе и гостиницах Ивангорода.