По данным ГУ МЧС по Татарстану, с 02:40 до 06:50 в республике действовала угроза атаки БПЛА на Заинск, Нижнекамск, Елабугу и Набережные Челны. В это время в аэропортах Татарстана действовали ограничения на прием и выпуск самолетов. Меру отменили в 07:01.