Над Татарстаном сбили БПЛА
Угрозу атаки беспилотников отменили в Заинске, Нижнекамске, Елабуге и Челнах
Ночью над территорией Татарстана дежурные силы ПВО уничтожили БПЛА. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
О точном количестве и месте сбитых над республикой беспилотников не сообщается.
Всего над Россией этой ночью перехватили 1 тыс. беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
По данным ГУ МЧС по Татарстану, с 02:40 до 06:50 в республике действовала угроза атаки БПЛА на Заинск, Нижнекамск, Елабугу и Набережные Челны. В это время в аэропортах Татарстана действовали ограничения на прием и выпуск самолетов. Меру отменили в 07:01.