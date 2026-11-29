Как писал «Ъ-Сибирь», производитель сетевого оборудования ООО «Предприятие “Элтекс” планировал построит в Сосновом бору в Калининском районе здание научно-исследовательского института и спортивный комплекс. После критики в адрес проекта компания объявила о том, что поставила его «на паузу».