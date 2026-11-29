Новосибирцы вышли на митинг против планов строительства в Сосновом бору
В Новосибирске состоялся митинг против планов капитального строительства в Сосновом бору. Горожане, недовольные планами строительства, собрались в Павловском сквере.
По данным регионального отделения КПРФ, в акции 28 ноября приняли участие около 150 человек.
«За неполные три месяца протеста нам удалось многого добиться: стройку остановила прокуратура; рассмотрение вопроса о перезонировании перенесено… По факту вырубки возбуждено уголовное дело, … мэрия и Росреестр официально признали ограждения и вагончики незаконными. 23 ноября застройщик начал демонтаж конструкций»,— приводится в сообщении выступление одного из участников митинга Дениса Катаева.
Как писал «Ъ-Сибирь», производитель сетевого оборудования ООО «Предприятие “Элтекс” планировал построит в Сосновом бору в Калининском районе здание научно-исследовательского института и спортивный комплекс. После критики в адрес проекта компания объявила о том, что поставила его «на паузу».