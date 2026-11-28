К очной встрече соперники подошли в одинаково незавидном положении: «леопарды» не побеждали уже шесть матчей подряд, «драконы» - семь. Обе команды были намерены прервать свою неудачную полосу. На шестой минуте гостей подвело удаление Михаила Котляревского. Южане не стали откладывать гол в долгий ящик и в одной из атак в большинстве открыли счет в этом противостоянии благодаря Кэмерону Ли – 1:0. В середине первого периода сочинцы сделали весомую заявку на победу, забив две шайбы за 20 секунд усилиями Дениса Венгрыжановского и Артура Гиздатуллина.