ХК «Сочи» переиграл «Шанхайских Драконов»
Игра завершилась со счетом 3:2
Хоккейный клуб «Сочи» на своем льду одержал победу над «Шанхайскими Драконами» в рамках 31-го тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2026/2027. Игра закончилась со счетом 3:2.
К очной встрече соперники подошли в одинаково незавидном положении: «леопарды» не побеждали уже шесть матчей подряд, «драконы» - семь. Обе команды были намерены прервать свою неудачную полосу. На шестой минуте гостей подвело удаление Михаила Котляревского. Южане не стали откладывать гол в долгий ящик и в одной из атак в большинстве открыли счет в этом противостоянии благодаря Кэмерону Ли – 1:0. В середине первого периода сочинцы сделали весомую заявку на победу, забив две шайбы за 20 секунд усилиями Дениса Венгрыжановского и Артура Гиздатуллина.
Незадолго до конца второго отрезка «Шанхайские Драконы» отквитали в большинстве одну шайбу после точного броска Дмитрия Яшкина. На 46-й минуте гости в большинстве сократили отставание до минимума, когда Дмитрий Яшкин подвел черту под этим матчем. В итоге – победа «Сочи» со счетом 3:2.
После 31-й игры подопечные Андрея Миронова занимают 10-е место в Западной Конференции. В следующем туре в рамках КХЛ «Сочи» сыграет 30-го ноября на своем льду против «Адмирала» из Владивостока.