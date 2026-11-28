Ночью в Татарстане похолодает до –14 градусов
На дорогах местами ожидается гололедица
В воскресенье, 29 ноября, в Татарстане ночью температура воздуха составит от –11 до –6 градусов, при прояснениях — до –14 градусов. Днем ожидается от –8 до –3 градусов. Такой прогноз приводит Гидрометцентр республики.
Погода будет облачной с прояснениями. Ночью и утром местами пройдет небольшой снег, днем — преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный, от 5 до 10 м/с. На дорогах местами возможна гололедица.
В Казани днем ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура воздуха составит от –6 до –4 градусов. Ветер северный, северо-западный, от 5 до 10 м/с. На отдельных участках дорог — гололедица.