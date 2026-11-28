В Татарстане субсидию на содержание коров увеличат до 10 тысяч рублей за голову
Новая ставка начнет действовать в 2027 году
В Татарстане с 2027 года ставку субсидии на содержание коров увеличат с 6,3 тыс. до 10 тыс. руб. за голову. Об этом на совещании в Доме правительства сообщил заместитель премьер-министра — министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров.
Также вводится поддержка строительства ферм по откорму крупного рогатого скота. В рамках программы развития коневодства предусмотрены субсидии на приобретение и содержание лошадей в личных подсобных хозяйствах.
В текущем году на поддержку крестьянских фермерских хозяйств направлено 445 млн руб. Из этой суммы 211 млн руб. выделили в виде грантов 27 фермерам, в том числе девяти участникам военной операции.
Еще 234 млн руб. получили 60 фермеров по программе возмещения понесенных затрат. Поддержка охватила 1255 голов крупного рогатого скота, 200 овец и 528 тыс. голов птицы. Также обновлено 56 единиц техники.