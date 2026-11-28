В Кировской области пострадавшему от атак БПЛА бизнесу предложат льготные займы
Предприниматели смогут получить до 5 млн рублей на пополнение оборотных средств
В Кировской области предпринимателям, чье имущество и товары пострадали при атаках беспилотников на логистические объекты цифровых платформ, предоставят льготные займы до 5 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
Программу разработал региональный центр «Мой бизнес». Средства предназначены для пополнения оборотного капитала. При наличии залога ставка составит 5% годовых, без залога — 11,5%.
Для получения займа потребуется справка от оператора цифровой платформы, подтверждающая повреждение или утрату товаров в результате атаки.