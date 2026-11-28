При этом, по ее словам, парфюмерных мероприятий в Екатеринбурге пока меньше, чем в Москве и Санкт-Петербурге. «Все больше людей начинают глубже интересоваться парфюмерией и внедрять ее в свою жизнь. Моя миссия — просвещать»,— прокомментировала она.