В Екатеринбурге прошла «Парфюмерная вечеринка» с лекцией о парфюмерии в археологии
В Екатеринбурге прошла «Парфюмерная вечеринка», одним из событий которой стала лекция об истории ароматов и их использовании в разные исторические эпохи. Участникам рассказали, как парфюмерия была связана с религиозными обрядами, медициной и археологией, а также как менялись технологии производства и оформление флаконов.
Лекцию об истории парфюмерии провела историк-археолог Мария Степанова. По ее словам, в древности ароматические вещества воспринимались прежде всего как «плод богов» и использовались преимущественно в религиозных ритуалах. Для их изготовления применяли натуральное сырье, в том числе растительные компоненты. Со временем изменение химического состава окультуренных растений повлияло и на их запах.
Отдельное внимание лектор уделила особенностям косметических рецептов прошлых столетий. В частности, в XVIII веке для их приготовления могли использовать части животных и человеческие останки. При этом парфюмерия долгое время не отделялась от фармацевтики: считалось, что лекарство не подействует, если оно неприятно пахнет.
В России парфюмерное производство активно развивалось во второй половине XIX века. В начале XX столетия производители стали уделять больше внимания оформлению продукции: духи начали выпускать во флаконах оригинальной формы, дизайн которых ассоциировался с конкретным ароматом. Позже распространились сосуды в декадентском стиле с асимметричными и сложными формами.
Организатором встречи выступила директор фестиваля «УралПарфФест» и парфюмер Инга Рожина. По ее оценке, Екатеринбург занимает третье место в России по уровню развития парфюмерного рынка. Одним из показателей интереса к нишевым ароматам она назвала количество специализированных бутиков и готовность покупателей приобретать флаконы стоимостью более 20 тыс. руб.
При этом, по ее словам, парфюмерных мероприятий в Екатеринбурге пока меньше, чем в Москве и Санкт-Петербурге. «Все больше людей начинают глубже интересоваться парфюмерией и внедрять ее в свою жизнь. Моя миссия — просвещать»,— прокомментировала она.