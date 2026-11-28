Министр ЖКХ Пензенской области получил представление после проверки прокуратуры
Надзор обратил внимание на нарушения при капремонте многоэтажек
Прокуратура Пензенской области выявила нарушения при реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов. Подробности сообщила пресс-служба надзорного органа.
По результатам проверок установлено, что региональный фонд капитального ремонта не обеспечивал необходимые темпы выполнения программы. Претензионно-исковая работа по взысканию задолженности по взносам на капитальный ремонт велась ненадлежащим образом, а протоколы общих собраний собственников помещений направлялись в министерство ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области с нарушением сроков.
Министерство не проконтролировало работу фонда и допустило нарушения при рассмотрении обращений граждан по вопросам содержания общего имущества и проведения капремонта, установила прокуратура. По итогам проверок надзор внес представления руководителю фонда Наталье Моисеевой и врио. министра ЖКХ Михаилу Панюхину.
По данным прокуратуры, власти уже организовали работы по капитальному ремонту домов. Опираясь на постановление прокуратуры, суд оштрафовал «должностное лицо» министерства за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан (ст. 5.59 КоАП РФ).