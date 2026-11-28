По результатам проверок установлено, что региональный фонд капитального ремонта не обеспечивал необходимые темпы выполнения программы. Претензионно-исковая работа по взысканию задолженности по взносам на капитальный ремонт велась ненадлежащим образом, а протоколы общих собраний собственников помещений направлялись в министерство ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области с нарушением сроков.