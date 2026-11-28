В Сочи реализовали 11 школьных инициативных проектов на 13 млн рублей
В 2026 году в Сочи реализовали 11 школьных инициативных проектов на общую сумму 13 млн руб. Как сообщает пресс-служба администрации города, победителями конкурса стали 16 школ, которые получили до 1 млн руб. на реализацию своих идей.
Так, сочинской школе №14 открылся информационно-библиотечный центр «Библиотека будущего», созданный по программе школьного инициативного бюджетирования. В библиотеке обновлено помещение, установлена интерактивная панель, компьютерная техника и новая мебель. Бюджет этого проекта составил более 800 тыс. руб. Как сообщили в мэрии, центр станет площадкой для творческих мероприятий, дискуссий и развития интереса к чтению.
Сегодня продолжается отбор проектов на 2027 год. 41 образовательная организация представила 82 инициативы. Проголосовать за проекты можно до 4 декабря 2026 года на сайте администрации курорта.