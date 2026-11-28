Так, сочинской школе №14 открылся информационно-библиотечный центр «Библиотека будущего», созданный по программе школьного инициативного бюджетирования. В библиотеке обновлено помещение, установлена интерактивная панель, компьютерная техника и новая мебель. Бюджет этого проекта составил более 800 тыс. руб. Как сообщили в мэрии, центр станет площадкой для творческих мероприятий, дискуссий и развития интереса к чтению.