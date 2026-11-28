В Екатеринбурге открылась новогодняя выставка старых игрушечных медведей
В одном из залов МВЦ «Дом Поклевских-Козелл» представили коллекцию «Медвежьи сны уральской зимы» из личного собрания Татьяны Белошкуровой. Коллекция тедди-художницы объединила около 300 редких игрушечных медведей из разных стран. На площадке выставлены примеры советской эпохи в новогодней и зимней тематике.
На одной из центральных витрин расположен самый большой игрушечный медведь 1960-х годов из СССР. Его высота — 105 см. Внутри он набит опилками, а в его голове установлен специальный механизм. Если потянуть за шнур на затылке, то через полый нос можно услышать рычание. Такие экземпляры не продавались в магазинах, ими украшали главные городские витрины или отправляли в детские сады. Композицию «Царь-медведь» дополнил миниатюрный мишка-парашютист высотой 3,5 см на «троне». Вокруг контрастной пары лежат советские елочные игрушки в виде шишек.
«Такие выставки создаются прежде всего для наших юных гостей, чтобы в век компьютерных технологий и гаджетов они знали, на чем воспитывались их родители, дедушки и бабушки, в какие игрушки играли в начале XX века и приобщались к такой тонкой материи, как коллекционная игрушка»,— рассказал генеральный директор краеведческого музея Александр Емельянов.
Для каждого экспоната детально продумана его обстановка. «Мне очень нравится сцена, где малыш Клякса, советский мишка 60–70-х годов, не хочет спать, пока не наступит Новый год. Он мечтатель и любит Южный полюс, потому что там нет зимы и не надо спать. Рядом с ним книжка и компас»,— добавила Татьяна Белошкурова.
От образа уютной квартиры в новогодний период, где все водят хоровод вокруг елки или ждут куранты, выставка переходит к сказочным зимним сюжетам. На одной из полок едет медведь в санях, на другой — звери играют в лесу. Кроме разных игрушечных животных в экспозиции показаны и Деды Морозы. Особенностью некоторых фигур был синий цвет кожи. Мастера не учитывали, что соседние детали могут окрашивать друг друга или менять цвет из-за окисления материалов.
Посетить экспозицию можно до 21 февраля.