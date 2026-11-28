На одной из центральных витрин расположен самый большой игрушечный медведь 1960-х годов из СССР. Его высота — 105 см. Внутри он набит опилками, а в его голове установлен специальный механизм. Если потянуть за шнур на затылке, то через полый нос можно услышать рычание. Такие экземпляры не продавались в магазинах, ими украшали главные городские витрины или отправляли в детские сады. Композицию «Царь-медведь» дополнил миниатюрный мишка-парашютист высотой 3,5 см на «троне». Вокруг контрастной пары лежат советские елочные игрушки в виде шишек.