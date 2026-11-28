СКА не порадовал главного спонсора
Команда крупно проиграла в домашнем матче с «Барысом»
Петербуржцы потерпели очередное поражение в чемпионате КХЛ, проиграв дома казахстанскому «Барысу» со счетом 4:7. Так много армейцы в этом сезоне еще не пропускали. И вообще наладить игру в защите новому главному тренеру СКА Разину пока не удается.
Интересно, что матч с «Барысом» был сыгран на следующий день после того, как с Андреем Разиным, тренером СКА, встретился в резиденции «Газпрома» Алексей Миллер, глава компании — спонсора армейского клуба. Миллер время от времени практикует такие встречи: либо с руководителями спортивных клубов, либо с главными тренерами команд, которые финансирует газовый монополист. Встречается Алексей Миллер с главой правления ФК «Зенит» Константином Зыряновым, главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком. Весной этого года визит к главе «Газпрома» наносил Игорь Ларионов, на тот момент главный тренер СКА. Но в октябре Ларионова уволили из-за плохих результатов команды в чемпионате КХЛ. В принципе, встречи Миллера с тренерами «Зенита» и СКА, которые освещаются в медиа, — знак того, что высокое начальство им доверяет. Тем не менее увольнение может случиться в любой момент.
Странно, что СКА провел такой катастрофический матч после визита Андрея Разина в «Лахта Центр». Наверняка на встрече с главой «Газпрома» тренеру армейцев было выражено доверие, обсуждались задачи, поставленные на этот сезон, и на долгую перспективу. Порадовать босса победой в игре, состоявшейся после «рандеву в верхах», хоккеистам СКА не удалось. Более того, они провели против «Барыса» одну из худших игр в сезоне. Пропустили семь шайб. До этого самым крупным для петербургской команды было поражение от челябинского «Трактора», которое она потерпело уже при Разине на своей площадке со счетом 1:5. Во встрече с «Барысом» удавалось все-таки забрасывать шайбы, но соперник забрасывал их больше.
Это при том, что добиралась команда из Казахстана в Петербург с приключениями: рейс задержали из-за снегопада. По дороге у нее заболели оба основных вратаря. Как сказал главный тренер «барсов» Михаил Кравец, бывший форвард СКА, бронзовый призер чемпионата СССР 1987 года (в те времена команде не из Москвы выиграть медали было чрезвычайно сложно и именно благодаря таким самоотверженным игрокам, как Кравец, это удалось): «Не знаю, с кем они там целовались». Место в воротах гостей занял третий голкипер — Владислав Нурек, ни разу до этого не игравший в КХЛ. И свою работу он сделал хорошо. Во всяком случае, лучше, чем Артемий Плешков, голкипер СКА. Хотя винить его в поражении от «Барыса» нельзя. Тренер армейцев тоже не стал этого делать.
Разин снова говорил о том, что игроки СКА допускают глупые ошибки и плохо работают на «пятачке»: дают забивать оттуда соперникам, а сами не забивают в чужие ворота. Плюс у хоккеистов не самая лучшая физическая форма, которую трудно подправить уже по ходу сезона. А главная проблема СКА (это уже если судить со стороны) — команда пока остается той, какой ее собрал Игорь Ларионов, предыдущий главный тренер. Он приглашал игроков, которые должны «творить» в атаке. А об обороне, такое впечатление, не слишком заботился. Она выглядит у армейцев хрупкой. Поэтому один из способов улучшить результаты — приобрести новых защитников. Разин сказал, что клубу таких надо хотя бы два. О селекции наверняка тоже шла речь на встрече Алексея Миллера и главного тренера СКА.
Другое дело, что исправлять результаты армейцам нужно как можно скорее — иначе можно не попасть в этом сезоне в плей-офф. Сейчас СКА занимает девятое место в Западной конференции КХЛ, отставая на очко от «Шанхайских драконов», которые расположились на восьмом, дающем право выйти в кубковую часть сезона. До минского «Динамо», идущего седьмым, петербуржцам три очка, при этом они провели на игру меньше в чемпионате. Так что отставание от конкурентов еще не такое пугающее. В следующем матче СКА примет 29 ноября в Ледовом дворце уфимский «Салават Юлаев».