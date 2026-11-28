Это при том, что добиралась команда из Казахстана в Петербург с приключениями: рейс задержали из-за снегопада. По дороге у нее заболели оба основных вратаря. Как сказал главный тренер «барсов» Михаил Кравец, бывший форвард СКА, бронзовый призер чемпионата СССР 1987 года (в те времена команде не из Москвы выиграть медали было чрезвычайно сложно и именно благодаря таким самоотверженным игрокам, как Кравец, это удалось): «Не знаю, с кем они там целовались». Место в воротах гостей занял третий голкипер — Владислав Нурек, ни разу до этого не игравший в КХЛ. И свою работу он сделал хорошо. Во всяком случае, лучше, чем Артемий Плешков, голкипер СКА. Хотя винить его в поражении от «Барыса» нельзя. Тренер армейцев тоже не стал этого делать.