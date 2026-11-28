БПЛА ВСУ сбили ночью над Саратовской областью
Беспилотники также уничтожили в Волгоградской области
Минувшей ночью в ряде регионов РФ сбили украинские БПЛА. Среди подвергшихся атаке регионов оказалась Саратовская область, сообщила пресс-служба Министерства обороны России.
Дроны сбили в 16 регионах. Силами ПВО уничтожили и подавали больше 1,2 тыс. беспилотников ВСУ. Разбивку по территориям в релизе не привели.
Саратовские власти не сообщили о разрушениях или пострадавших. Также БПЛА обезвредили в Волгоградской области.