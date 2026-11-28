По версии следствия, в 2024 году руководитель оформил документы, имитирующие финансово-хозяйственные отношения с контрагентами, чтобы скрыть ранее совершенное уклонение от уплаты налогов. На основании этих распоряжений со счетов компании перечислили более 27 млн руб.