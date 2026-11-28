В Татарстане директор дорожно-строительной фирмы предстанет перед судом
В Татарстане в суд направили уголовное дело директора дорожно-строительной организации, обвиняемого в изготовлении поддельных платежных распоряжений. Об этом сообщила пресс-служба республиканского управления СК России.
По версии следствия, в 2024 году руководитель оформил документы, имитирующие финансово-хозяйственные отношения с контрагентами, чтобы скрыть ранее совершенное уклонение от уплаты налогов. На основании этих распоряжений со счетов компании перечислили более 27 млн руб.
Обвиняемому вменяют ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). По ходатайству следствия суд арестовал его имущество стоимостью более 37 млн руб. для обеспечения возможных имущественных взысканий. Дело направлено в суд с утвержденным обвинительным заключением.