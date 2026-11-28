В Самарской области в ДТП с КамАЗом пострадали четыре человека
Среди жертв аварии оказались двое детей
Авария с четырьмя пострадавшими произошла в Самарской области днем в пятницу, 27 ноября. Происшествие случилось в 12:50 (MSK+1) в Волжском районе на Северном шоссе. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Установлено, что водитель автомобиля КамАЗ, мужчина 1988 года рождения, ехал со стороны улицы Олега Пешкова в направлении улицы Владимира Середавина в поселке Стройкерамика и во время перестроения врезался в автомобиль Chery Tiggo 7L.
За рулем второго автомобиля находился мужчина 1987 года рождения, который следовал в попутном направлении. В результате аварии пострадали водитель Chery Tiggo 7L и его пассажиры (две несовершеннолетние девочки шести и десяти лет, а также женщина 1988 года рождения). Их госпитализировали и оказали им необходимую медпомощь.