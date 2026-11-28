За рулем второго автомобиля находился мужчина 1987 года рождения, который следовал в попутном направлении. В результате аварии пострадали водитель Chery Tiggo 7L и его пассажиры (две несовершеннолетние девочки шести и десяти лет, а также женщина 1988 года рождения). Их госпитализировали и оказали им необходимую медпомощь.