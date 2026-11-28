На подъезде к Оренбургу восстановили движение по трассе М-5 «Урал»
Ограничения вводились утром
Движение всех видов транспорта возобновлено на участке федеральной автодороги М-5 «Урал» (Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск), подъезд к Оренбургу, с 39-го по 59-й километр. Об этом сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор».
Временное прекращение движения на участке было снято. Ранее ограничения вводились на том же участке: объезд тогда организовывали по автодороге Дубовый Умет — Ровно-Владимировка — Подъем-Михайловка — Дмитриевка, а водителей просили заранее планировать маршруты поездок.
За справками о ситуации на федеральных трассах можно обращаться в круглосуточную диспетчерскую службу ФКУ «Поволжуправтодор» по телефонам: 8 (8412) 55-11-04 и 8 (908) 531-10-68.