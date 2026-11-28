Движение всех видов транспорта возобновлено на участке федеральной автодороги М-5 «Урал» (Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск), подъезд к Оренбургу, с 39-го по 59-й километр. Об этом сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор».