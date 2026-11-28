Национализации выписали подорожную
В Челябинске суд передал государству активы крупнейшего дорожного подрядчика
Советский районный суд Челябинска удовлетворил иск заместителя Генерального прокурора РФ и изъял в доход государства ряд активов, связанных с крупнейшим дорожным подрядчиком Челябинской области последних 10 лет — «Урал сервис групп», на счету которой десятки контрактов на строительство и ремонт дорог на общую сумму около 38 миллиардов рублей. В числе ответчиков по иску числились как юридические, так и физические лица, в том числе фигуранты уголовных дел, связанных с двумя бывшими губернаторами Челябинской области Михаилом Юревичем и Борисом Дубровским, а также уголовного дела бывшего министра дорожного хозяйства региона Алексея Нечаева. Самые заметные фигуры из них — бывший контрразведчик и первый секретарь горкома КПСС Златоуста Геннадий Вильшенко и его сын Сергей, давно живущий за пределами РФ и находящийся в розыске.
Иск об изъятии активов в доход государства был подан в Советский районный суд 11 ноября. Изначально в заявлении числились семь физических лиц: бывший сотрудник органов госбезопасности и бывший первый секретарь Златоустовского горкома КПСС Геннадий Вильшенко, его сын Сергей Вильшенко, а также Алексей Башаев, Александр Леонов, Евгений Луганский, Константин Овчинников и Алексей Рапота. Кроме них, среди ответчиков по иску числились два юридических лица: ООО «Лидер плюс», принадлежащее Геннадию Вильшенко, которое много лет занимается деятельностью штраф-стоянок на территории Челябинска, а также ООО «Прайм».
Практически все ответчики связаны с АО «Южуралмост» — крупнейшим дорожным подрядчиком в Челябинской области в 2010-х годах, и ООО «Урал сервис групп», которое сменило «Южуралмост» в этом качестве. По данным системы СПАРК-Интерфакс, ООО «Урал сервис групп» принадлежит московскому АО «Ойкумена», а на счету компании значится около сотни полученных госконтрактов в сфере дорожного строительства и работ на территории Челябинской области на общую сумму почти 38 млрд руб. В 2026 году компания получила контракты на общую сумму 2,8 млрд руб. Доход «Урал сервис групп» за 2025 год — чуть менее 5,1 млрд руб.
Кроме того, в качестве третьих лиц к разбирательству изначально было привлечено 10 юридических лиц и управление ФНС по Челябинской области, однако в ходе процесса к ним добавилось Росимущество, а также четыре физических лица — подмосковные предприниматели Владимир Зарудный и Лев Гниденко, которых в бизнес-сообществе было принято связывать с АО «Ойкумена», а также Владимир Рассказов и Никита Шаров.
Несколько ответчиков присутствуют в том или ином качестве в уголовных делах, связанных с обвинениями в адрес сразу двух бывших губернаторов Челябинской области — Михаила Юревича и Бориса Дубровского.
В частности, Геннадий Вильшенко также фигурирует в уголовном деле, которое Следственный департамент МВД в июне нынешнего года возбудил по факту получения взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) в отношении Бориса Дубровского, руководившего Челябинской областью с 2014 по 2019 год. По версии следствия, через посредника он получил 34 млн руб. именно от Геннадия Вильшенко за лоббирование интересов «Южуралмоста». По некоторым данным, соответствующие показания в рамках досудебного соглашения о сотрудничестве дала бывший юрист последнего Екатерина Краснихина. Борис Дубровский находится в розыске, но, как принято считать, находится за пределами РФ.
Тот же Геннадий Вильшенко упомянут в уголовном деле о растрате более 3 млрд руб. в миндортрансе Челябинской области, по которому был осужден экс-министр дорожного хозяйства области Алексей Нечаев, приговоренный в августе нынешнего года судом к шести годам колонии строгого режима и штрафу в 5,6 млн руб.
Сын Геннадия Вильшенко Сергей — бывший владелец ООО «Технопарк». Вильшенко-младший также давно находится в розыске. Известность он получил в 2014 году, когда продал компанию «Бердяуш» («ПНК-Урал») Артему Чайке — сыну бывшего генпрокурора Юрия Чайки. В августе 2019 года Тверской суд Москвы заочно арестовал Сергея Вильшенко по обвинению в хищении 1,3 миллиарда рублей у ОАО «РЖД». Кроме того, его имя фигурировало в уголовном деле еще одного бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича (обвиняется в получении многомиллиардной взятки). По данным СМИ, Вильшенко-младший также давно живет за пределами РФ.
Рассмотрение иска шло в закрытом режиме. Судье Алексею Календареву понадобилось три дня, — с 25 по 27 ноября — чтобы принять решение.
В итоге иск Генпрокуратуры был удовлетворен, в собственность государства изъято:
100% долей в ООО «ГК Автодор» принадлежавшие Александру Леонову (доходы за 2005 год — 1,66 млрд руб.);
100% долей в ООО «Лидер плюс»;
100% долей в ООО «Уралдорпроект» (доход компании в 2025 году — 65,2 млн руб.), 100% долей в ООО «Трансрегион» (доход компании за 2025 год — 257 млн руб.), 100% долей в ООО «НПИ-М» (доход компании за 2025 год — 8,8 млн руб.), принадлежавшие Алексею Рапоте. Через эти лица тот же Рапота контролировал ООО «Карталинское ПРСД» (доходы компании за 2025 год — 54,2 млн руб.), ООО «Магистраль» (доход компании в 2025 году — 1,2 млрд руб.), ООО «РЕМЭКС» (доход компании в 2025 году— 156 млн руб.), ООО «Технопарк» (доход компании в 2025 году — 471,5 млн руб.), ООО «Чебаркульское ПРСД» (доход компании в 2025 году — 86,4 млн руб.);
25% нераспределенных долей в ООО «Технопарк» и ООО «Магистраль».
По иску были выданы четыре исполнительных листа, которые направлены в Межрайонное специализированное отделение судебных приставов города Челябинска по исполнению актов судов и иных органов в отношении должников — юридических лиц Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области.
Также в ходе рассмотрения по делу ответчиками и третьими лицами было подано 14 жалоб в вышестоящую инстанцию — Челябинский областной суд.