Советский районный суд Челябинска удовлетворил иск заместителя Генерального прокурора РФ и изъял в доход государства ряд активов, связанных с крупнейшим дорожным подрядчиком Челябинской области последних 10 лет — «Урал сервис групп», на счету которой десятки контрактов на строительство и ремонт дорог на общую сумму около 38 миллиардов рублей. В числе ответчиков по иску числились как юридические, так и физические лица, в том числе фигуранты уголовных дел, связанных с двумя бывшими губернаторами Челябинской области Михаилом Юревичем и Борисом Дубровским, а также уголовного дела бывшего министра дорожного хозяйства региона Алексея Нечаева. Самые заметные фигуры из них — бывший контрразведчик и первый секретарь горкома КПСС Златоуста Геннадий Вильшенко и его сын Сергей, давно живущий за пределами РФ и находящийся в розыске.