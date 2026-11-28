По предварительным данным, в устройстве лифта своевременно сработал ловитель — система безопасности, которая мгновенно останавливает кабину и удерживает ее на направляющих рельсах при превышении допустимой скорости движения. На момент происшествия кабина была пуста, пострадавших нет.