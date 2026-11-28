В Оренбурге в жилом доме лифт сам уехал со второго на двадцатый этаж
Происшествие случилось ночью в субботу
В Оренбурге специалисты проводят проверку по факту нештатной работы грузового лифта в многоквартирном доме. Происшествие случилось на улице Автомобилистов, 13. Об этом сообщает региональное правительство.
Инцидент произошел ночью в субботу. Кабина грузового подъемника резко переместилась со второго на двадцатый этаж.
По предварительным данным, в устройстве лифта своевременно сработал ловитель — система безопасности, которая мгновенно останавливает кабину и удерживает ее на направляющих рельсах при превышении допустимой скорости движения. На момент происшествия кабина была пуста, пострадавших нет.
В настоящее время на месте работает специализированная лифтовая компания. Специалисты проводят диагностику оборудования и устанавливают технические причины инцидента.
Жителей многоквартирных домов призывают быть внимательными при пользовании лифтовым оборудованием. В случае регулярных сбоев в работе подъемников необходимо обращаться в управляющую компанию, а при отсутствии реакции — в Государственную жилищную инспекцию Оренбургской области.