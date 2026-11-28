Глава СКР затребовал доклад по делу о гибели работницы в Орске
В ведомство обратились граждане, не согласные с ходом расследования
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела о смерти сотрудницы предприятия в Орске. Доклад по этому вопросу в центральный аппарат представит руководитель СУ СКР по Оренбургской области Вячеслав Зудерман. Об этом сообщили в информационном центре ведомства.
Глава Следственного комитета вмешался в ситуацию после того, как в СКР поступило обращение граждан, не согласных с расследованием. По данным следствия, в июне 2026 года водитель погрузчика при перевозке поддона с продукцией не убедился в безопасности маневра и сбил сотрудницу предприятия.
Пострадавшую госпитализировали с травмами. В результате она скончалась в больнице.
Ситуация получила огласку в СМИ и соцсетях. По факту происшествия СУ СКР по Оренбургской области возбудило уголовное дело.
Ранее Александр Бастрыкин уже поручал представить по нему доклад. Теперь главе регионального управления предстоит отчитаться о проведенных следственных действиях и установленных обстоятельствах с учетом доводов в обращении граждан.