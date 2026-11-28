Глава Следственного комитета вмешался в ситуацию после того, как в СКР поступило обращение граждан, не согласных с расследованием. По данным следствия, в июне 2026 года водитель погрузчика при перевозке поддона с продукцией не убедился в безопасности маневра и сбил сотрудницу предприятия.