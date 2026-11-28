Более 9 тыс. км пути расчистили на СвЖД после снегопадов
Во время снегопадов на Свердловской железной дороге (СвЖД) расчистили 9,3 тыс. км пути и более 1,5 тыс. стрелочных переводов с помощью снегоуборочных и снегоочистительных машин, сообщили в пресс-службе магистрали.
«Для уборки и вывоза снега на СвЖД задействована специальная техника, которая работает на открытых и протяженных участках ж/д пути. Там, где рядом с рельсами проходят коммуникации или требуется деликатная очистка, убираем снег вручную»,— говорится в сообщении.
Всего со станций и перегонов магистрали собрали и вывезли 26 тыс. куб. м снега.