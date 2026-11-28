«Для уборки и вывоза снега на СвЖД задействована специальная техника, которая работает на открытых и протяженных участках ж/д пути. Там, где рядом с рельсами проходят коммуникации или требуется деликатная очистка, убираем снег вручную»,— говорится в сообщении.