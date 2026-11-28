Пожар произошел в квартире жилого дома в Самарской области в пятницу, 27 ноября. Сообщение о происшествии в Чапаевске на улице Гайдара, 13, поступило на пульт оперативных служб в 16:39 (MSK+1). Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.