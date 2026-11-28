В Самарской области на пожаре в квартире погиб мужчина и пострадала женщина
По предварительным данным, происшествие случилось из-за неосторожного обращения с огнем
Пожар произошел в квартире жилого дома в Самарской области в пятницу, 27 ноября. Сообщение о происшествии в Чапаевске на улице Гайдара, 13, поступило на пульт оперативных служб в 16:39 (MSK+1). Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.
«В 17:12 пожар был локализован на площади 5 квадратных метров», — говорится в сообщении.
В результате погиб мужчина. Также пострадала женщина. В настоящее время она госпитализирована.
Личности погибшего и пострадавшей устанавливаются. По предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.