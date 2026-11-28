Мокрый снег прошел на всей территории региона. На дорогах отмечались гололедица и поземок. Ограничения движения на региональных трассах не вводились. В субботу на расчистку региональных трасс вывели 394 единицы спецтехники. В их числе 261 комбинированная дорожная машина, 22 автомобиля с отвалом, 56 автогрейдеров и 55 единиц другой техники. Для противогололедной обработки использовали 1,6 тыс. куб. м пескосоляной смеси и 44,1 куб. м песка.