Свердловские власти предупредили о метелях и снежных накатах на дорогах
В Свердловской области 28 ноября ожидаются снег, метель и снежные заносы. Порывы ветра могут достигать 15 м/с. Водителей призвали учитывать погодные условия при планировании поездок и соблюдать осторожность на дорогах, сообщили в департаменте информационной политики региона.
По прогнозу, в отдельных районах области возможны метель, снежные заносы и снежный накат на дорогах. Днем температура воздуха составит от -4 до -9 градусов.
Мокрый снег прошел на всей территории региона. На дорогах отмечались гололедица и поземок. Ограничения движения на региональных трассах не вводились. В субботу на расчистку региональных трасс вывели 394 единицы спецтехники. В их числе 261 комбинированная дорожная машина, 22 автомобиля с отвалом, 56 автогрейдеров и 55 единиц другой техники. Для противогололедной обработки использовали 1,6 тыс. куб. м пескосоляной смеси и 44,1 куб. м песка.
Ранее губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил, что управление автомобильных дорог круглосуточно следит за состоянием магистралей. Министерство транспорта и дорожного хозяйства региона призвало водителей соблюдать дистанцию, выбирать безопасную скорость и не препятствовать работе снегоуборочной техники.