В основе постановки лежит разговор со зрителем о человеке — сложном и заурядном, тонко чувствующем и циничном. И о том, как, погрузившись в глубину собственного сознания, ответить на вопрос: «Кто я?». Сам режиссер Семен Серзин — автор биографического фильма «Рыжий» про поэта Бориса Рыжего, создатель кинокартин «Человек из Подольска» и «Мороз». Он сыграл одну из главных ролей в фильме «Петровы в гриппе» по роману уральского писателя Алексея Сальникова.