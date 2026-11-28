В Екатеринбурге «Невидимый театр» покажет моноспектакль «Мой друг» Серзина
На сцене ЦСД (Центр современной драматургии) в Екатеринбурге представят моноспектакль «Мой друг» режиссера Семена Серзина. Камерную работу привезли артисты «Невидимого театра» из Санкт-Петербурга. Показ запланирован на 3 декабря, сообщили организаторы.
В основе постановки лежит разговор со зрителем о человеке — сложном и заурядном, тонко чувствующем и циничном. И о том, как, погрузившись в глубину собственного сознания, ответить на вопрос: «Кто я?». Сам режиссер Семен Серзин — автор биографического фильма «Рыжий» про поэта Бориса Рыжего, создатель кинокартин «Человек из Подольска» и «Мороз». Он сыграл одну из главных ролей в фильме «Петровы в гриппе» по роману уральского писателя Алексея Сальникова.
«Я очень люблю Екатеринбург, жизнь во многом связала меня с этим городом. Я всегда с радостью приезжаю сюда, вижусь с друзьями в ЦСД, Коляда-театре, Ельцин Центре. И наш театр везет спектакль про друзей, который стал визитной карточкой "Невидимого театра" по пьесе белорусского драматурга»,— рассказал Семен Серзин.
На площадке зрители увидят актера МТД — Театра Европы Олега Рязанцева. Он уже принимал участие в проектах Семена Серзина, в том числе в фильме о Борисе Рыжем.