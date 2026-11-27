«Три таинственных отравления», лекция-концерт «Электронная аудиовизуальная композиция» и рок-опера «Иисус Христос-суперзвезда»
Детективная интрига «Трех таинственных отравлений», что ждет гостей на лекции-концерте «Электронная аудиовизуальная композиция» и где покажут рок-оперу «Иисус Христос-суперзвезда».
28 ноября (суббота)
В Новосибирской государственной филармонии пройдет вечер «Три таинственных отравления». Цикл вечеров-детективов начнется с рассказа Агаты Кристи «Причуда Гриншоу». Произведение будет прочитано со сцены в музыкальном сопровождении артистов. Начало в 21:00.
В киноконцертном комплексе им. Маяковского выступит стендап-комик Валентин Сидоров. Актер театра и кино, резидент Standup шоу ТНТ, участник телевизионных эфиров и популярных интернет-шоу представит новую программу. Начало в 19:00.
В Доме ученых СО РАН представят рок-оперу «Иисус Христос-суперзвезда» композитора Эндрю Ллойда Веббера и либреттиста Тима Райса. Рок-опера исполняется на русском языке в переводе Григория Кружкова и Марины Бородицкой. Сценическая редакция произведения отличается от традиционного прочтения рок-оперы, она ближе к Священному Писанию. Начало в 19:00.
29 ноября (воскресенье)
В Доме ученых СО РАН покажут пьесу «Контрабас» Патрика Зюскинда. Это моноспектакль Павла Полякова по мотивам одноименного известного произведения. Музыкант симфонического оркестра, без сольной карьеры и без личной жизни, одинокий, самоизолировавший себя человек, ищет выход, готовится к прорыву. Начало в 18:00.
30 ноября (понедельник)
Любители детективов соберутся в кабаре-кафе «Бродячая собака». В рамках одного из самых популярных проектов театральной компании «Гамма» зрителей ждет путешествие по рассказам Артура Конан Дойла. Начало в 20:00.
1 декабря (вторник)
В ДК Железнодорожников покажут спектакль «Любовь и голуби». Известную по популярному кинофильму историю на сцене представят актеры Василий Мищенко, Михаил Хмуров, Галина Данилова, Юлия Такшина, Елена Борзова, Олеся Железняк и другие. Начало в 19:00.
2 декабря (среда)
Новосибирская филармония приглашает на выступление звезды джазовой сцены Варвары Убель и бэнда «Возвращение домой». В программе в Государственном концертном зале имени А.М. Каца блокбастеры мира джаза, нежные баллады, юмор и авторская музыка в джазовых аранжировках. Варвара Убель возвращается в Новосибирск — туда, где все начиналось. Это встреча с городом, который помнит ее первые шаги в музыке, и с публикой, которая верила в нее с самого начала, сообщают в филармонии. Начало в 19:00.
3 декабря (четверг)
В Новосибирской специальной музыкальной школе пройдет концерт камерного духового исполнительства. В первом отделении выступит Nevsky Wind Quintet — лауреат III премии Международного музыкального конкурса ARD в Мюнхене. В исполнении ансамбля прозвучат произведения Вольфганга Амадея Моцарта, Мориса Равеля и Дьерди Лигети. Во втором отделении на сцену выйдет большой брасс-ансамбль Sibiro Forum, в программе Рихарда Вагнера и Ханса Циммера. Начало в 19:00.
В Новосибирском доме джаза пройдет интерактивное представление «Зарождение эпохи джаза — музыка и парфюм». Гостей ждет атмосфера творчества и моды, которая царила в 20-е годы ХХ столетия. На встрече можно будет познакомиться с культовыми ароматами, созданными в первые десятилетия прошлого века. «Дресс-код в стиле Гэтсби приветствуется!», — сообщает Новосибирский дом джаза. Начало в 19:00 (сбор гостей в 18:30).
4 декабря (пятница)
В ЦК 19 состоится лекция-концерт «Электронная аудиовизуальная композиция». Это первая тематическая встреча авторского курса лекций-концертов о современной музыке новосибирского композитора, члена Союза композиторов России Дарьи Мараевой. Мероприятие откроется двумя электронными аудиовизуальными пьесами автора — «Сирена» и «Пророчество» из цикла «Каталог страшных снов». После этого участники разберутся, в чем заключается художественная ценность электронной музыки, как выстраивается диалог между звуком и видеорядом и как развивалась мультимедийная композиция — от современных пьес до клипов 1990-х годов. Начало в 18:00.