Новосибирская филармония приглашает на выступление звезды джазовой сцены Варвары Убель и бэнда «Возвращение домой». В программе в Государственном концертном зале имени А.М. Каца блокбастеры мира джаза, нежные баллады, юмор и авторская музыка в джазовых аранжировках. Варвара Убель возвращается в Новосибирск — туда, где все начиналось. Это встреча с городом, который помнит ее первые шаги в музыке, и с публикой, которая верила в нее с самого начала, сообщают в филармонии. Начало в 19:00.