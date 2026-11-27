Между Санкт-Петербургом и Новороссийском запустили железнодорожный контейнерный сервис
Транспортная группа FESCO, входящая в контур управления госкорпорации «Росатом», запустила железнодорожный контейнерный сервис между Санкт-Петербургом и Новороссийском. Новый маршрут позволит доставлять импортные грузы в южные регионы России через Балтийское море, минуя Черное, сообщила пресс-служба компании.
Расписание контейнерных поездов синхронизировано с прибытием судов в порт. Первый состав вместимостью 97 TEU с товарами народного потребления отправился из Санкт-Петербурга в Новороссийск 26 ноября. Второй поезд планируется отправить в течение недели.
Как сообщил заместитель генерального директора FESCO по линейно-логистическому дивизиону Герман Маслов, новый маршрут расширяет возможности доставки грузов из Индии и Турции. Ранее группа запустила железнодорожный сервис между Новороссийском и Владивостоком, через который в Россию поступают товары из Китая, Южной Кореи, Вьетнама и других азиатских стран.
В ноябре 2026 года FESCO также открыла регулярное железнодорожное сообщение между Новороссийском и Владивостоком. Первые поезда по этому маршруту уже прибыли во Владивостокский морской торговый порт, входящий в состав группы.