Как сообщил заместитель генерального директора FESCO по линейно-логистическому дивизиону Герман Маслов, новый маршрут расширяет возможности доставки грузов из Индии и Турции. Ранее группа запустила железнодорожный сервис между Новороссийском и Владивостоком, через который в Россию поступают товары из Китая, Южной Кореи, Вьетнама и других азиатских стран.