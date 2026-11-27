Нижегородская область рассчитывает получить 3 млрд рублей на ремонт дорог
Комиссия Федерального собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований одобрила дополнительное финансирование ремонта дорог в Нижегородской области из бюджета. Региону планируют направить 3 млрд руб., сообщили в областном правительстве.
Дополнительные средства в том числе используют для восстановления дорог, поврежденных при строительстве скоростной трассы М-12. Как писал «Ъ-Приволжье», ремонт 744 км разбитых техникой дорог в феврале 2026 года оценивался в 15,5 млрд руб.
Федеральное финансирование также направят на приведение автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в нормативное состояние. Перечень этих объектов определят региональные власти.