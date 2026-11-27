Дополнительные средства в том числе используют для восстановления дорог, поврежденных при строительстве скоростной трассы М-12. Как писал «Ъ-Приволжье», ремонт 744 км разбитых техникой дорог в феврале 2026 года оценивался в 15,5 млрд руб.