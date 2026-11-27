По фабуле дела, в июле 2026 года адвоката признали виновной и оштрафовали на 300 тыс. руб., а также взыскали с нее в пользу потерпевшего 100 тыс. руб. Суд установил, что защитница, которая представляла интересы доверителя-должника, в декабре 2023 года публично оклеветала судебного пристава. При этом Шахунский межрайонный суд освободил ее от наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования.