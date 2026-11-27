Апелляция отменила приговор нижегородскому адвокату за клевету
Апелляционная коллегия Нижегородского областного суда отменила приговор адвокату Оксане Скидан, осужденной за клевету на сотрудника органа принудительного исполнения (ч. 3 ст. 298.1 УК РФ). За ней признано право на реабилитацию, сообщили в суде.
По фабуле дела, в июле 2026 года адвоката признали виновной и оштрафовали на 300 тыс. руб., а также взыскали с нее в пользу потерпевшего 100 тыс. руб. Суд установил, что защитница, которая представляла интересы доверителя-должника, в декабре 2023 года публично оклеветала судебного пристава. При этом Шахунский межрайонный суд освободил ее от наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования.
Нижегородский областной суд прекратил уголовное дело в отношении адвоката за отсутствием состава преступления и оставил без рассмотрения гражданский иск судебного пристава о компенсации морального вреда.