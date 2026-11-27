Прибыль ПАО «Россети Центр и Приволжье» по итогам девяти месяцев 2026 года увеличилась по сравнению с январем—сентябрем прошлого года на 26% — до 4,4 млрд руб. Выручка выросла на 7,5% и составила 124,7 млрд руб., говорится в сообщении компании.