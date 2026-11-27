«Россети Центр и Приволжье» на четверть увеличила прибыль за три квартала
Прибыль ПАО «Россети Центр и Приволжье» по итогам девяти месяцев 2026 года увеличилась по сравнению с январем—сентябрем прошлого года на 26% — до 4,4 млрд руб. Выручка выросла на 7,5% и составила 124,7 млрд руб., говорится в сообщении компании.
Основным фактором роста выручки стало повышение тарифов на передачу электроэнергии, отмечается в сообщении. При этом из-за роста тарифа на покупку электроэнергии и индексации зарплат операционные расходы ПАО увеличились на 5,5% — до 98,3 млрд руб.
ПАО «Россети Центр и Приволжье» — основной поставщик услуг по передаче электроэнергии и техприсоединению к электросетям в Нижегородской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Кировской, Тульской, Рязанской областях, Марий Эл и Удмуртии.