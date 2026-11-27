Уголовное дело возбудили после падения остановки на пенсионерку в Арзамасе
Остановочный павильон упал на 75-летнюю пенсионерку в городе Арзамасе. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в СУ СКР по Нижегородской области.
Инцидент произошел в ноябре 2026 года на улице 9 Мая, пострадавшая получила телесные повреждения.
Дело квалифицировано по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Следствие даст юридическую оценку действиям сотрудников, которые отвечали за установку павильона.