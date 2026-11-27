Более 70 дел о подделке денег возбудила нижегородская полиция за 10 месяцев
По фактам фальшивомонетничества в Нижегородской области за январь-октябрь 2026 года возбуждено 74 уголовных дела. Это на 20% меньше по сравнению с тем же периодом предыдущего года, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Всего изъято 74 купюры на сумму более 200 тыс. руб. Из них 68% составили банкноты номиналом 5 тыс. руб.
Старший следователь по особо важным делам Екатерина Хуснуллина рассказала, что значительная часть расчетов в торговле по-прежнему происходит с использованием наличных. Большинство поддельных купюр изымают при перерасчете инкассируемой выручки торговых организаций.
В ходе расследования уголовных дел следователи внесли представителям торговли 56 представлений из-за допуска в оборот поддельных денег. За непринятие мер по предотвращению такого допуска в отношении двух должностных лиц составили протоколы по ст. 17.7 КоАП («Невыполнение законных требований прокурора, следователя, дознавателя…»).