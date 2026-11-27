Более 190 единиц снегоуборочной техники будут работать на Северной магистрали этой зимой
Предстоящей зимой на Северной железной дороге для уборки снега подготовлено 193 единицы техники. Это самоходные поезда, снегоуборочные и снегоочистительные машины, автотракторная и бульдозерная техника. В том числе — два новых снегоуборочных поезда, поступивших на СЖД в 2025-26 гг.
С помощью машин разного типа снег расчищается на перегонах, вывозится со станций. Техника распределена по всей территории дороги. Для работы с ней подготовлен персонал, прикреплены локомотивы. Определены полигоны для вывоза собранного снега.
«Подразделения Северной железной дороги ежегодно проходят проверку готовности к работе в зимний период. Отмечу, что на северных территориях магистрали уже наступила зима и организована снегоборьба. Для бесперебойного движения поездов созданы все необходимые условия»,— рассказал начальник СЖД Рашид Сайбаталов.
Прошли подготовку системы автоматической очистки стрелочных переводов (обдувки и обогрева) общей протяженностью свыше 500 км, компрессорные установки. Подготовлен снегоуборочный инвентарь.
Проверено состояние контактной сети и устройств электроснабжения, освещение станций. В локомотивном и вагонном хозяйствах создан зимний технологический запас топливных ресурсов и смазочных материалов, запасных частей и оборудования для локомотивов, подвижного состава.
Все работники обеспечены зимней спецодеждой и спецобувью, подготовлены пункты обогрева для сотрудников. Железнодорожники, приступающие к выполнению своих обязанностей в зимних условиях впервые, прошли специальное обучение.
В работах по уборке снега этой зимой будет задействовано 4,3 тыс. человек — в первую очередь это монтеры пути, машинисты снегоуборочной техники, сотрудники аутсорсинговых компаний. Около 2,5 тысяч человек будут привлекаться при необходимости для уборки повышенных объемов снега, с ними заключены временные трудовые договоры.
Северная железная дорога обслуживает территорию площадью более 1 млн квадратных километров: Ярославская, Ивановская, Костромская, Вологодская и Архангельская области, Республика Коми, часть Ямало-Ненецкого автономного округа, а также Владимирской и Тверской областей. Развернутая длина главных путей магистрали составляет 8,6 тыс. км.