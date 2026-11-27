В работах по уборке снега этой зимой будет задействовано 4,3 тыс. человек — в первую очередь это монтеры пути, машинисты снегоуборочной техники, сотрудники аутсорсинговых компаний. Около 2,5 тысяч человек будут привлекаться при необходимости для уборки повышенных объемов снега, с ними заключены временные трудовые договоры.