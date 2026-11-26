Симфонический оркестр, драма «Варшавская мелодия» и фильм об Александре I
Куда сходить в Сочи 27, 28 и 29 ноября
В эти пятницу, субботу и воскресенье сочинцы и гости города смогут посмотреть кинопремьеры, сходить на спектакли, а также посетить концерт симфонического оркестра и театрализованную экскурсию по городу. Подробнее — в афише «Ъ-Сочи».
Музыка
28 ноября в 18:00 в Зимнем театре оркестр Cagmo представит концертную программу «Симфония Imagine Dragons и Coldplay». Оркестр при свете свечей исполнит треки американской поп-рок-группы Imagine Dragons — Believer, Bones, Radioactive, Thunder и другие. Во второй части программы прозвучат композиции британской рок-группы Coldplay, среди которых Clocks, Paradise, The Scientist, Sparks, Don’t Panic и другие шлягеры.
Стоимость билетов — от 3100 руб. (6+)
29 ноября в 20:00 в ресторане «Курортный роман» выступит «Абитов джаз-бэнд». Как сказано в аннотации, популярное музыкальное объединение из Сочи, созданное известным саксофонистом Тимуром Абитовым, исполняет мировые джазовые стандарты, свинг, би-боп, латиноамериканские ритмы, романтические баллады, а также известные композиции прошлых лет на живых инструментах. В это воскресенье в качестве приглашенной звезды с коллективом выступит певица из Анапы, участница ТВ-шоу «Ну-ка, все вместе» Нариша (Наринэ Саркисян).
Стоимость билетов — от 990 руб. (6+)
Спектакль
27 ноября в 19:00 «Новый театр Сочи» покажет драму «Варшавская мелодия» по произведению Леонида Зорина, написанному в 1967 году. Пьеса рассказывает о любви русского студента-винодела Виктора и польской певицы Гелены, которых разлучает запрет на браки с иностранцами в СССР.
Стоимость билетов — 1900 руб. (12+)
28 ноября в 18:00 на сцене «Нового театра Сочи» — спектакль «Человек из Подольска». Действие пьесы происходит в полицейском участке. Задержанный — обычный человек с утраченными большими целями, разочарованный и уставший от жизни. В ходе развития сюжета допрос все больше походит на интеллектуальную викторину. Вопрос в том, смогут ли сотрудники полиции возродить в задержанном способность снова видеть красоту в серых буднях.
Стоимость билетов — 1700 руб. (16+)
Кино
В кинотеатрах Сочи в пятницу и в выходные можно посмотреть премьеру этой недели — фильм «Голодные игры: Рассвет Жатвы». Молодой Хеймитч Эбернети из 12-го дистрикта принимает участие в 50-х Голодных играх. Но шансов уцелеть у него немного — в последний раз трибут из его района побеждал на играх сорок лет назад. Столкнувшись с пропагандой и подтасовками Капитолия, Хеймитч вместе с союзницей Мэйсили Доннер пытается не просто выжить, а изменить правила Игр изнутри.
Стоимость билетов — от 430 руб. (18+)
Еще одна премьера недели — российская кинолента «Александр I». Екатерина II всегда знала, что ее преемником станет не сын Павел, а внук Александр. Поэтому его с детства воспитывали как будущего правителя — в жесткой дисциплине и с блестящим образованием. Когда Александр стал императором, он хотел продолжить реформы предшественников. Но в начале XIX века разгорается война двух империй — Франции и России.
Стоимость билетов — от 420 руб. (16+)
Также на большие экраны вышел мультфильм «Дворняшка». Главный герой совсем не похож на роскошных собак, участвующих в самых престижных выставках. Он не грезит большими победами и не ждет признания: его главная мечта — обрести семью, которая примет его таким, какой он есть. В поисках дома он отправляется на большое соревнование, где ему предстоит побороться за шанс быть замеченным. Впереди — невероятное путешествие, полное ярких приключений и новых друзей.
Стоимость билетов — от 410 руб. (6+)
Аудиоспектакль
28 ноября в 19:00 пройдет «Вечернее театрализованное путешествие с Фаролеро по Сочи». Главное действующее лицо — фонарщик Фаролеро — знает город как свои пять пальцев и рассказывает о нем и его жителях увлекательные истории. Участникам экскурсии предоставят наушники, через которые будет вестись трансляция аудиоспектакля. Длина маршрута составляет чуть более 2 км.
Стоимость билетов — от 1700 руб. (6+)