Сдвиг по сапфиру
Реестр завода «Монокристалл» соберут в январе 2027 года
Арбитражный суд Белгородской области отложил рассмотрение требования АО «Монокристалл» на 779,9 млн руб. в деле о банкротстве ООО «Белгородский завод сапфиров "Монокристалл"». Заседание, назначенное на 26 ноября 2026 года, перенесено на 19 января 2027 года.
Суд 26 ноября не перешел к рассмотрению требования по существу — заседание по требованию АО «Монокристалл» к ООО «Белгородский завод сапфиров "Монокристалл"» на сумму свыше 779,9 млн руб. отложено. Требование АО «Монокристалл» было принято к рассмотрению определением от 19 октября 2026 года; тогда же заявителю предоставлена отсрочка уплаты госпошлины в связи с введенным в отношении него самого наблюдением. Суд обязал кредитора представить подлинники документов, а временного управляющего и должника — заблаговременно направить отзыв по существу требований.
В отношении ставропольского АО «Монокристалл» (головная структура) наблюдение введено 28 июля 2026 года по собственному заявлению. Отчет временного управляющего Валерия Бугаева суд рассмотрит 15 декабря 2026 года. К концу сентября кредиторы предъявили требования на 9,7 млрд руб. из заявленных 15 млрд: «Агрохолдинг Энергомера» — 2,03 млрд руб., ООО «СХП "Победа"» — 2,31 млрд руб., ООО «Хлебороб» — 1,30 млрд руб., ООО «Добровольное» — 896 млн руб. В дело в августе вошла краевая прокуратура.
Согласно данным СПАРК-Интерфакс, АО «Монокристалл» выступает головной структурой для белгородского завода сапфиров «Монокристалл» и входит в концерн «Энергомера», объединяющий приборостроительные активы, производство синтетических сапфиров и сельскохозяйственные предприятия. Бенефициаром группы является президент концерна Владимир Поляков, контролирующий 86,1% «Энергомеры» и 81,8% завода.
В 2025 году выручка АО «Монокристалл» составила 1,235 млрд руб., тогда как расходы достигли почти 4 млрд руб. Чистый убыток компании превысил 1,962 млрд руб., а чистые активы снизились до отрицательного значения — минус 1,887 млрд руб.
Согласно материалам дела, в отношении ООО «Белгородский завод сапфиров "Монокристалл"» наблюдение введено в сентябре 2026 года, временный управляющий — Тимур Узбеков. Реестр формируют «Юникредит банк» (993,2 млн руб.) и министерство экономического развития и промышленности Белгородской области (646,8 млн руб. — возврат бюджетного гранта по соглашению от 31 мая 2024 года). На счетах должника при обращении в суд числилось 46,2 тыс. руб.; общая задолженность перед кредиторами — 2,6 млрд руб.
28 июля 2026 года ГУ МВД по Ставропольскому краю возбудило дело по ч. 2 ст. 193 УК РФ против президента концерна «Энергомера» и директора «Монокристалла» по подозрению в невозврате валютной выручки свыше 800 млн руб. По версии следствия, в 2024 году 100% пакет дочерней структуры был продан иностранному нерезиденту, деньги в срок не поступили, претензионная работа не велась. Параллельно расследуется хищение 31,5 млн руб. из «Монокристалла» через завышение стоимости аренды оборудования.
Отложение заседания на два месяца сдвигает формирование реестра в белгородском деле — до 19 января 2027 года. При этом материнская компания сама находится в наблюдении с отрицательными чистыми активами (минус 1,887 млрд руб. по итогам 2025 года) и убытком 1,962 млрд руб. при выручке 1,235 млрд руб. Следующее контрольное событие — рассмотрение отчета Бугаева в Ставрополе 15 декабря, сообщается в картотеке арбитражных дел.