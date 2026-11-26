Суд 26 ноября не перешел к рассмотрению требования по существу — заседание по требованию АО «Монокристалл» к ООО «Белгородский завод сапфиров "Монокристалл"» на сумму свыше 779,9 млн руб. отложено. Требование АО «Монокристалл» было принято к рассмотрению определением от 19 октября 2026 года; тогда же заявителю предоставлена отсрочка уплаты госпошлины в связи с введенным в отношении него самого наблюдением. Суд обязал кредитора представить подлинники документов, а временного управляющего и должника — заблаговременно направить отзыв по существу требований.