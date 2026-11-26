Автобусы будут отправляться из Киришей в 07:00 и 14:15, из Петербурга — в 10:30 и 18:35. В числе остановок — вокзал в Киришах, Любань, Трубников Бор, Ульяновка, Тосно, станции метро «Купчино» и «Московская».