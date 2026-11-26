Кириши и Тосно свяжет с Петербургом новый автобусный маршрут
С 27 ноября между Киришами и Санкт-Петербургом начнет работать новый межрегиональный автобусный маршрут. Он пройдет через Тосненский район Ленинградской области, его протяженность составит 153 км, сообщили в правительстве региона.
Автобусы будут отправляться из Киришей в 07:00 и 14:15, из Петербурга — в 10:30 и 18:35. В числе остановок — вокзал в Киришах, Любань, Трубников Бор, Ульяновка, Тосно, станции метро «Купчино» и «Московская».
Маршрут установило Министерство транспорта России. Билеты на рейсы с отправлением в 07:00 из Киришей и в 18:35 из Петербурга уже доступны на сайте перевозчика — ФТК «СОТРАНС».