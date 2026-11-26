Поставка, монтаж и пусконаладочные работы должны быть выполнены до 1 марта 2027 года. При этом общий срок исполнения контракта в документации указан до 1 февраля 2028 года. На 2026 год предусмотрено выделение 95 млн руб., еще 95 млн руб. — на 2028 год.