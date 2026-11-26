На Дону объявили тендер на установку досмотрового комплекса за 190 млн рублей
В Ростовской области планируют установить мобильный инспекционно-досмотровый комплекс стоимостью 190 млн руб. Соответствующая информация опубликована на портале Госзакупок.
Финансирование предусмотрено из федерального бюджета. Комплекс, согласно контракту, разместят на дороге «Матвеев Курган — Авило-Успенка». Оборудование предназначено для досмотра грузового, пассажирского и легкового транспорта, а также перевозимых грузов. Система должна использовать высокоэнергетическое рентгеновское излучение, позволяющее получать изображения транспортных средств и выявлять запрещенные к перевозке предметы и вещества, в том числе оружие, взрывчатку и наркотики. Согласно документации, комплекс должен обеспечивать сканирование грузовых автомобилей в движении.
Поставка, монтаж и пусконаладочные работы должны быть выполнены до 1 марта 2027 года. При этом общий срок исполнения контракта в документации указан до 1 февраля 2028 года. На 2026 год предусмотрено выделение 95 млн руб., еще 95 млн руб. — на 2028 год.