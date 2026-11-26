На первом этапе специалисты заменили главный желоб №2 и переустроили опорно-балочную систему. Работы заняли 18 суток, их выполнили без остановки доменной печи и снижения производственного плана. Также до начала основных работ был проведен капитальный ремонт желоба №1 для обеспечения запаса ресурса огнеупоров, а также смонтированы воздуховоды аспирации, секции транспортных и сливных желобов, плиты перекрытия, металлоконструкции. Кроме того, были переустроены рабочие площадки обслуживания.