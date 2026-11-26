На модернизацию выпуска чугуна на «Евраз НТМК» направят почти 270 млн рублей
«Евраз Нижнетагильский металлургический комбинат» («Евраз НТМК») инвестирует около 270 млн руб. в модернизацию системы выпуска чугуна доменной печи №7, сообщили в пресс-службе компании. Цель проекта — снижение потерь металла до 2 кг на тонну продукции, что позволит получить годовой экономический эффект в размере около 110 млн руб.
Инженеры предприятия разработали решение по замене главных желобов №1 и №2, по которым транспортируются жидкие продукты плавки и разделяются на чугун и шлак. «Техническое решение заключается в применении желобов с новыми геометрическими параметрами. Старая конструкция прямоугольного сечения не обеспечивала эффективное отделение шлака от чугуна. Новая трапецеидальная форма стабилизирует поток металла и повышает качество разделения жидких продуктов плавки»,— рассказал операционный директор «Евраз НТМК» Константин Миронов.
На первом этапе специалисты заменили главный желоб №2 и переустроили опорно-балочную систему. Работы заняли 18 суток, их выполнили без остановки доменной печи и снижения производственного плана. Также до начала основных работ был проведен капитальный ремонт желоба №1 для обеспечения запаса ресурса огнеупоров, а также смонтированы воздуховоды аспирации, секции транспортных и сливных желобов, плиты перекрытия, металлоконструкции. Кроме того, были переустроены рабочие площадки обслуживания.
Второй этап проекта запланирован на апрель-май 2027 года. Тогда заменят желоб №1, что окончательно переведет доменную печь №7 на новую схему выпуска чугуна. Инициатива реализуется в рамках общей программы повышения эффективности производства и сокращения потерь сырья.