Сеть River Rock Hotels & Resorts вложит 3,8 млрд рублей в первый отель в Домбае
Первый отель под управлением международной сети River Rock Hotels & Resorts построят в Домбае (Карачаево-Черкесия). Проект получил название River Rock NORD Dombay. Об этом на пресс-конференции 26 ноября сообщил бенефициар проекта Анзор Семенов. Общий объем вложений в объект оценивается в 3,8 млрд руб.
Под застройку выделен участок площадью 4 тыс. кв. м в центре Домбая. Общая площадь объекта составит 19 348 кв. м, в нем разместятся 179 номеров различных категорий.
Открытие отеля запланировано на 20 октября 2028 года.
Международный оператор River Rock Hotels & Resorts осуществляет свою деятельность в индустрии гостеприимства с 1964 года, причем 90% бизнеса компании находится за пределами Турции.
Основатель и президент River Rock Hotels & Resorts Бугра Бергероглу отметил, что в River Rock NORD Dombay компания интегрирует свою фирменную систему обучения персонала, действующую по всему миру: менеджмент нанимают за три месяца до открытия отеля, и он проходит обязательное обучение. По его словам, отель не открывается до тех пор, пока все сотрудники его не закончат, — таким образом уже к дате официального открытия обеспечивается безукоризненный уровень сервиса, которым компания гордится во всех отелях сети, а персонал может трудиться во всей сетке River Rock в России.
Директор АНО «Карачаево-Черкесия Туризм» Ренат Хатуаев подчеркнул, что Домбай — один из самых узнаваемых туристических брендов России, и сегодня главная задача — раскрыть его потенциал как современного круглогодичного направления, привлекательного для разных категорий путешественников.
«Для этого важно не только развивать туристическую инфраструктуру, привлекать новые гостиничные проекты и создавать дополнительные возможности для отдыха, но и сохранять уникальную природную и культурную идентичность территории. Мы последовательно работаем над тем, чтобы Домбай ассоциировался с качественным отдыхом, гостеприимством и новыми возможностями для путешествий», — отметил он.