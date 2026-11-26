Основатель и президент River Rock Hotels & Resorts Бугра Бергероглу отметил, что в River Rock NORD Dombay компания интегрирует свою фирменную систему обучения персонала, действующую по всему миру: менеджмент нанимают за три месяца до открытия отеля, и он проходит обязательное обучение. По его словам, отель не открывается до тех пор, пока все сотрудники его не закончат, — таким образом уже к дате официального открытия обеспечивается безукоризненный уровень сервиса, которым компания гордится во всех отелях сети, а персонал может трудиться во всей сетке River Rock в России.