Иностранец получил два года за разбрасывание мороженого в Нижнем Новгороде
Несовершеннолетнего жителя Нижнего Новгорода и 21-летнего иностранца признали виновными в умышленном повреждении имущества за разбрасывание мороженого из фудтрака, сообщили в прокуратуре Нижегородской области. Первому назначили 120 часов обязательных работ, второму — два года колонии общего режима.
По данным пресс-службы облсуда, в ночь с 14 на 15 июня 2025 года фигуранты залезли на крышу вагончика на Нижневолжской набережной и стали танцевать. Затем они забрались внутрь, повредили два морозильных ларя, достали оттуда более 1,5 тыс. порций мороженого и разбросали его по улице.
Ущерб владельцу фудтрака составил почти 900 тыс. руб.
Старший подсудимый вину признал частично, несовершеннолетний – не признал. Обоих суд признал виновными по ч.2 ст. 167 УК РФ, иностранца взяли под стражу в зале суда.
Приговор в законную силу пока не вступил.