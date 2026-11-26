По данным пресс-службы облсуда, в ночь с 14 на 15 июня 2025 года фигуранты залезли на крышу вагончика на Нижневолжской набережной и стали танцевать. Затем они забрались внутрь, повредили два морозильных ларя, достали оттуда более 1,5 тыс. порций мороженого и разбросали его по улице.