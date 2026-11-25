Нижегородское правительство готово принять в собственность стадион «Полет»
Правительство Нижегородской области готово принять в собственность стадион «Полет» в Московском районе Нижнего Новгорода, если нынешний владелец не намерен его реконструировать. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин на прямой линии с жителями региона 25 ноября.
Ранее стадион выкупила группа компаний «Электроника». Она намеревалась сменить назначение земельного участка и построить там жилой комплекс, однако жители и власти региона выступили против.
Глеб Никитин подтвердил позицию о том, что стадион должен сохранить спортивную функцию. Он поручил минспорта, Нижгосконтролю и мэрии Нижнего Новгорода потребовать от собственника реконструировать стадион, в противном случае область готова его забрать.