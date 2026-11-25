Правительство Нижегородской области готово принять в собственность стадион «Полет» в Московском районе Нижнего Новгорода, если нынешний владелец не намерен его реконструировать. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин на прямой линии с жителями региона 25 ноября.