Петербургские художники приступили к подготовке украшений для ели на Дворцовой
Художники Санкт-Петербурга приводят в порядок елочные игрушки, которые появятся на главной новогодней ели. Они подкрашивают их и убирают мелкие сколы. Об этом рассказал в своем Telegram-канале вице-губернатор Борис Пиотровский.
Праздничная ель, по словам чиновника, будет оформлена в полюбившемся петербуржцам «ретро-стиле». Можно ожидать украшений в форме домиков, конфет и снеговиков.
«Всего ель украсят более 300 игрушек с ручной росписью, 7000 метров светодиодных гирлянд и еще по 300 метров ретро-гирлянд, гирлянд из лампочек и серпантина»,— написал господин Пиотровский.
На Дворцовой площади несколько дней назад начали устанавливать горку для катания. На Невском проспекте появились новогодние украшения.
Губернатор Петербурга Александр Беглов обещал, что город полностью украсят к Новому году до 10 декабря.