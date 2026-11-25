Одновременно в Сочи развивается сельский туризм. За последние пять лет количество объектов и маршрутов этого направления увеличилось примерно с 10 до 20. В их числе фермерские хозяйства, чайные плантации, этнокомплексы и сельскохозяйственные станции. Они предлагают экскурсии, знакомство с местными технологиями производства и дегустации чая, меда и сыра.