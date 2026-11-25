В Сочи рассчитывают развивать субтропическое земледелие
В Сочи в 2026 году впервые собрали урожай бананов, выращенных в теплицах. Объем составил 150 кг. Также местные аграрии получили урожай папайи и маракуйи. Об этом сообщил глава города Андрей Прошунин во время пресс-конференции.
Пока выращивание экзотических фруктов остается экспериментальным направлением и не позволяет обеспечить потребности всего города. В хозяйстве представлено 15 сортов бананов. В этом году предприятие начало проводить экскурсии: посетители могут познакомиться с технологией выращивания, самостоятельно собрать плоды и попробовать продукцию. Сочинские бананы также представляют на региональных сельскохозяйственных выставках.
Развитие субтропического земледелия власти рассматривают как одно из перспективных направлений агропромышленного комплекса города до 2035 года. По итогам 2026 года местные аграрии рассчитывают собрать более 280 тонн чая и 90 тонн плодово-ягодной продукции.
Одновременно в Сочи развивается сельский туризм. За последние пять лет количество объектов и маршрутов этого направления увеличилось примерно с 10 до 20. В их числе фермерские хозяйства, чайные плантации, этнокомплексы и сельскохозяйственные станции. Они предлагают экскурсии, знакомство с местными технологиями производства и дегустации чая, меда и сыра.
Еще одним направлением продвижения местной продукции стал проект «Выбирай сочинское». Сейчас он объединяет 160 производителей. Их товары представлены на специальных торговых площадках и в магазинах проекта, а также используются местными ресторанами при формировании меню.
По данным туроператоров, каждый третий турист включает в программу поездки экскурсии на сыроварни, 25% приезжающих интересуются местными деликатесами, а 40% выбирают дегустационные сеты в авторских ресторанах. Власти Сочи рассматривают агротуризм как перспективное направление, которое объединяет фермерское производство, экскурсионные услуги и гастрономию.