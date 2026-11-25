В Сочи ожидают около 400 тыс. туристов в период новогодних праздников. Для обслуживания возросшего потока городские власти увеличат количество пригородных поездов и муниципальных автобусов, а на горных курортах подготовят около 4 тыс. парковочных мест. Об этом глава города Андрей Прошунин сообщил во время пресс-конференции 25 ноября.