Сочи ожидает около 400 тысяч туристов в новогодние каникулы
В Сочи ожидают около 400 тыс. туристов в период новогодних праздников. Для обслуживания возросшего потока городские власти увеличат количество пригородных поездов и муниципальных автобусов, а на горных курортах подготовят около 4 тыс. парковочных мест. Об этом глава города Андрей Прошунин сообщил во время пресс-конференции 25 ноября.
По словам мэра, в прошлые новогодние праздники курорт посетили около 390 тыс. человек. Ежедневный приток и отток туристов составлял порядка 150 тыс. человек. В этом году власти рассчитывают на сопоставимую нагрузку.
Для перевозки гостей планируется увеличить количество вагонов в пригородных поездах «Ласточка». Также город добавит муниципальные автобусы, чтобы туристы могли добираться до курортов без личного автомобиля. Власти взаимодействуют с РЖД по вопросу организации дополнительного железнодорожного сообщения.
Автомобилистов, которые планируют поездки в горный кластер, предупредили о необходимости использовать зимние шины. По словам Андрея Прошунина, на въездных группах сотрудники органов внутренних дел будут проверять автомобили и разворачивать транспорт без соответствующей резины. Это связано с обеспечением безопасности движения.
Дополнительно на территории горных курортов подготовят около 4 тыс. парковочных мест. Мэр отметил, что комплекс мер уже реализован и город готов принять ожидаемое количество туристов.