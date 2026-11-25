Господин Бычков занимал руководящие должности в портовых и логистических компаниях группы более 20 лет. В 2004–2009 годах он был генеральным директором ГК «Дело», в 2010–2018 годах возглавлял «Рускон», а в 2018–2020 годах — «Глобал Портс». С 2023 года занимал пост старшего вице-президента ГК «Дело» по стратегическому развитию и информационным технологиям.