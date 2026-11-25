Гендиректором «Глобал Портс» назначен Владимир Бычков
Владимир Бычков назначен гендиректором одного из крупнейших российских операторов морских контейнерных терминалов «Глобал Портс» (входит в ГК «Дело»). На этом посту он сменил Альберта Лихолета, сообщили в пресс-службе компании.
Господин Бычков занимал руководящие должности в портовых и логистических компаниях группы более 20 лет. В 2004–2009 годах он был генеральным директором ГК «Дело», в 2010–2018 годах возглавлял «Рускон», а в 2018–2020 годах — «Глобал Портс». С 2023 года занимал пост старшего вице-президента ГК «Дело» по стратегическому развитию и информационным технологиям.
«Глобал Портс» — один из крупнейших российских операторов морских контейнерных терминалов. Холдинг управляет пятью морскими терминалами в Балтийском и Дальневосточном бассейнах: «Первым контейнерным терминалом», «Петролеспортом», «Дальневосточным терминалом», Усть-Лужским контейнерным терминалом и «Моби Диком». Также в его структуру входит логистический парк «Янино» под Петербургом.
Напомним, что в октябре 2026 года госкорпорация «Росатом» выкупила 51% ГК «Дело» у ее основателя Сергея Шишкарева, консолидировав 100% управляющей компании. 22 октября председателем совета директоров УК «Дело» стал первый заместитель генерального директора «Росатома» Кирилл Комаров, а генеральным директором — Дмитрий Паньков.