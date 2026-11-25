Экс-судью Староминского райсуда заподозрили в получении двух взяток
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Староминского районного суда Краснодарского края в отставке Александра Довбни. Его подозревают в получении взяток и вынесении заведомо неправосудного решения. Об этом сообщает РАПСИ .
Следствие намерено предъявить господину Довбне обвинение по ч. 4 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество) и ч. 1 ст. 305 УК РФ (вынесение заведомо неправосудного решения).
По материалам дела, за 100 тыс. руб. судья обязал администрацию продать арендатору земельный участок в станице Староминской. Ранее муниципальные власти отказали в выкупе, поскольку земля предоставлялась для огородничества, однако арендатор незаконно построил на ней жилой дом. Впоследствии апелляционная инстанция отменила решение господина Довбни.
Кроме того, по версии следствия, судья получил от адвоката 8 тыс. руб. за установление юридического факта.
Александр Довбня участвовал в заседании ВККС и просил отказать в удовлетворении представления следствия, сославшись на презумпцию невиновности. Его защита поставила под сомнение достоверность показаний адвоката, обвиняемого в передаче денег, а также законность оперативно-розыскных мероприятий в отношении судьи.
Сам господин Довбня заявил, что отмена судебного решения не доказывает наличия у судьи умысла на вынесение неправосудного акта. По его мнению, несогласие с позицией судьи и последующая отмена решения не могут сами по себе служить доказательствами преступления.