В ведомстве отметили, что при температуре ниже 0 градусов и выпадении дождя со снегом на проезжей части может локально образоваться гололед. Наиболее опасными участками считаются мосты, путепроводы и затененные отрезки дороги. В таких условиях сцепление шин с покрытием снижается, что затрудняет управление автомобилем.