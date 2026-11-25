На дороге Юровка — Раевская — Новороссийск ожидается гололед
Госавтоинспекция Новороссийска предупредила водителей об ухудшении дорожной обстановки на автодороге «Юровка — Раевская — Новороссийск». Причиной стали понижение температуры воздуха и смешанные осадки. На отдельных участках дороги фиксируют мокрый снег, покрытие остается влажным, местами образовался рыхлый снег.
В ведомстве отметили, что при температуре ниже 0 градусов и выпадении дождя со снегом на проезжей части может локально образоваться гололед. Наиболее опасными участками считаются мосты, путепроводы и затененные отрезки дороги. В таких условиях сцепление шин с покрытием снижается, что затрудняет управление автомобилем.
Особое предупреждение адресовано водителям автомобилей на летних шинах. В Госавтоинспекции заявили, что в сложившихся погодных условиях такие транспортные средства становятся неуправляемыми. Автомобилистам на летней резине рекомендовали воздержаться от поездок по указанному направлению.
Остальным водителям советуют выбирать скорость с учетом состояния дороги и погодных условий, увеличить дистанцию до других автомобилей и отказаться от резких маневров, перестроений и торможений.
Для обеспечения безопасности движения на автодороге усилен контроль со стороны нарядов дорожно-патрульной службы.